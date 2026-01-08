Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
08.01.2026 12:29:00
Batterie im VW e-Transporter: Mehr Netto vom Brutto
VW vergrößert etwas den nutzbaren Energiegehalt der Batterie im e-Transporter und hebt die durchschnittliche Netto-Ladeleistung an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
