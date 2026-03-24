Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.03.2026 17:32:42
Batterie könnte brennen: VW ruft fast 100.000 Autos zurück
Bei mehreren Fahrzeugmodellen des Volkswagen-Konzerns gibt es Probleme mit der Batterie. Diese könnte im schlimmsten Fall sogar in Flammen aufgehen. Die Wolfsburger holen daher fast 100.000 Autos in die Werkstätten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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