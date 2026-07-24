Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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24.07.2026 13:28:12
Batteriefirma Varta von Austro-Investor Tojner meldet Insolvenz an
Das Unternehmen steht vor der Zerschlagung. Investor Michael Tojner ist zu 50 Prozent beteiligt, die anderen 50 Prozent hält der Sportwagenbauer PorscheWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Varta AG
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23.07.26
|Varta: Batteriehersteller soll zerschlagen werden (Spiegel Online)
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23.07.26
|Batteriekonzern Varta soll zerschlagen werden (dpa-AFX)
Analysen zu Varta AG
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