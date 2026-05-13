Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.05.2026 06:57:00

Batterieproduktion in Grünheide: Tesla setzt auf lokale Wertschöpfung

Tesla-Chef Elon Musk will von der Batteriezelle bis zum E-Auto alles an einem Standort haben. In Grünheide soll das umgesetzt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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