Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.05.2026 06:57:00
Batterieproduktion in Grünheide: Tesla setzt auf lokale Wertschöpfung
Tesla-Chef Elon Musk will von der Batteriezelle bis zum E-Auto alles an einem Standort haben. In Grünheide soll das umgesetzt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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