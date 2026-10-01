BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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01.10.2026 15:20:00
Batteriewerk für eine Milliarde Euro: BMW startet Serienproduktion
BMW-Batteriewerk in Irlbach vor einem Monitor" />
Im niederbayerischen Irlbach baut BMW jetzt Hochvoltakkus für alle deutschen BMW-Werke. Dank hoher Nachfrage beginnt die Fertigung schon im Zweischichtbetrieb.
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