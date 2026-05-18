Battery Future Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Battery Future Acquisition A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,59 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at