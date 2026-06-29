Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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29.06.2026 06:00:07
Battery start-ups turn to spare Asian factories to avoid Northvolt fate
Western outsourcing to build scale risks China’s increased control of critical supply chains, analysts warnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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