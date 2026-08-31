Battery X Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Battery X Metals lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Battery X Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at