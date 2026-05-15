Battistella Administracao e Participacoes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Battistella Administracao e Participacoes veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Battistella Administracao e Participacoes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at