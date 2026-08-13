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13.08.2026 06:31:29
Battistella Administracao e Participacoes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Battistella Administracao e Participacoes hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Battistella Administracao e Participacoes hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 BRL je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,4 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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