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12.11.2026 06:31:28
Battistella Administracao e Participacoes: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Battistella Administracao e Participacoes hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Battistella Administracao e Participacoes ein EPS von 0,060 BRL in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Battistella Administracao e Participacoes mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 72,41 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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