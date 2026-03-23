Battistella Administracao e Participacoes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Battistella Administracao e Participacoes hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,490 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,09 Prozent auf 0,7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Battistella Administracao e Participacoes -0,460 BRL je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 90,19 Prozent auf 2,39 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,37 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at