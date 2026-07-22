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22.07.2026 15:20:01

Battle of Real Estate ETFs: Vanguard Real Estate ETF Offers Lower Fees, While FlexShares Global Quality REIT Fund Delivers International Exposure

The Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) offers a cost-efficient entry to U.S. property markets, while the FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) provides broader global diversification at a higher price point.Real estate investment trusts (REITs) offer a way to gain exposure to property without managing buildings directly. While both funds target this sector, they differ in geographic scope and cost structure, appealing to investors with distinct preferences for global versus domestic market concentration.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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