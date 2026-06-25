Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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25.06.2026 22:17:00
Battle of the Artificial Intelligence (AI) Computing Companies: Is AMD, Broadcom, Nvidia, or Marvell the Best Stock to Buy Now?
There are four major competitors in the artificial intelligence (AI) chip game: Nvidia (NASDAQ: NVDA), AMD (NASDAQ: AMD), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and Marvell (NASDAQ: MRVL). These four can be split up into two groups: designers of broad-purpose computing chips and designers of narrow-purpose custom AI chips. Nvidia and AMD both make GPUs, which fall into the broad-purpose category, while Broadcom and Marvell make application-specific integrated circuits (ASICs), which are narrow-purpose chips.Each company is vying to gain as much space in data centers as possible, but which of them looks like the best buy right now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|457,05
|-2,00%
|NVIDIA Corp.
|169,80
|-1,20%
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