Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
24.02.2026 23:11:00
Battle Royale: NuScale vs. Plug Power. Only One Can Make You Rich.
In a battle to be the best clean energy stock, who wins between NuScale Power (NYSE: SMR) and Plug Power (NASDAQ: PLUG)? Let's take a closer look at which company offers the better long-term odds for investors.NuScale is generating some revenue right now, but it's attributable to engineering and licensing fees. Its actual reactors haven't been deployed yet, and investors may be waiting until 2029 or later. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
