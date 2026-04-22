Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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22.04.2026 17:05:00
Battle Royale: Oklo vs. NuScale Power. Can Both Make You Rich?
It's a good time to be betting on nuclear energy. According to a recent report published by analysts at Bank of America, nuclear energy is now experiencing a sudden revival. Bank of America calls it a $10 trillion nuclear renaissance. "[N]uclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand," the bank's analysts conclude. "Compared with other energy sources, it offers reliable baseload power, a smaller carbon footprint, and a higher energy return on investment."This is only the tip of the iceberg, however. Why exactly is nuclear being rediscovered? And is this renaissance creating opportunity in nuclear stocks like Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR)? If so, which stock should you be betting on?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|12,76
|-5,97%
|Oklo
|76,17
|5,19%
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