Nuscale Power Aktie

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

23.02.2026 03:05:00

Battle Royale: Oklo vs. NuScale Power. Only 1 Can Make You Rich.

Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR) are two of the most exciting names in nuclear technology.On one side is Oklo, a nuclear start-up developing a micro reactor that can deliver clean, continuous energy for a decade or more without refueling. Its reactors can use both recycled and advanced nuclear fuel, which could make the process cheaper and more efficient.
