HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Positive Impulse
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20.03.2026 11:31:40
Bau- und Baustoffsektor erholt sich: Aktien von HOCHTIEF und Heidelberg Materials Aktie legen zu
Benjamin Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen.
Der Stoxx Europe 600 Construction & Materials stieg als bester Branchenindex zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte November abgesackt war. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Sektor in der Spitze knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt.
Für die Papiere des Baukonzerns HOCHTIEF ging es zuletzt via XETRA um 1,2 Prozent auf 402,40 Euro nach oben. Die Titel des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gewannen als einer der Spitzenreiter im DAX 3,5 Prozent auf 171,90 Euro.
Die Aktien hatten sich bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie klar erholt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktie als attraktiv bezeichnet. Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen.
/edh/mne/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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