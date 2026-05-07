Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
07.05.2026 11:11:56
Bau von Satelliten soll starten: Steile Wachstumskurve bei Rheinmetall wird flacher
Panzer, Munition, Flugabwehrsysteme und Drohnen: Rheinmetall legt im ersten Quartal weiter deutlich zu. Der Zuwachs ist allerdings schwächer als im Vorjahr. Für die kommenden Monate rechnet der Rüstungskonzern vor allem in zwei Bereichen mit Aufträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
14:13
|Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - Analystenkritik belastet und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit (dpa-AFX)
|
13:37
|Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
10:27
|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik (dpa-AFX)
|
09:54
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy (EQS Group)