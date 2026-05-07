Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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07.05.2026 11:11:56

Bau von Satelliten soll starten: Steile Wachstumskurve bei Rheinmetall wird flacher

Panzer, Munition, Flugabwehrsysteme und Drohnen: Rheinmetall legt im ersten Quartal weiter deutlich zu. Der Zuwachs ist allerdings schwächer als im Vorjahr. Für die kommenden Monate rechnet der Rüstungskonzern vor allem in zwei Bereichen mit Aufträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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