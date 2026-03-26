Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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26.03.2026 16:54:22
Bau von Tausenden Militärlastern: Rheinmetall setzt auf Milliardendeal in Spanien
Bei Rheinmetall boomt das Geschäft seit Beginn des russischen Angriffskriegs besonders. Jetzt erweitert die deutsche Waffenschmiede eine Kooperation mit einem spanischen Partner. Anschließend will man sich um einen lukrativen Auftrag bemühen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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