11.01.2026 19:27:38

Bauarbeiten am gesperrten Hauptbahnhof Dresden im Zeitplan

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten in dem seit Freitag gesperrten Dresdner Hauptbahnhof liegen im Plan. Nach derzeitigem Stand geht die Projektleitung von einer pünktlichen Inbetriebnahme am Montagmorgen aus, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilte.

Drei Tage lang kein Zugverkehr am Hauptbahnhof

Wegen der Arbeiten war der Hauptbahnhof seit Freitagmorgen gesperrt, keine Züge konnten fahren. Der Fernverkehr von und nach Berlin und Leipzig endete und startete in Dresden-Neustadt. Zum Hauptbahnhof ging es weiter mit den regulären Nahverkehrsverbindungen und zusätzlichem Ersatzverkehr mit einer extra eingerichteten Straßenbahnlinie. Von und nach Prag verkehrte zwischen Neustadt und Usti nad Labem in Tschechien Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um etwa eine Stunde.

Der Regionalverkehr und die S-Bahn fielen auf sämtlichen Linien im Bereich zwischen den Dresdner Bahnhöfen Neustadt, Reick, Plauen und Friedrichstadt aus. Dort mussten Fahrgäste ebenfalls auf Alternativen im regulären Nahverkehr oder dem eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen und der Straßenbahn 26 ausweichen.

Weitere Sperrung des Hauptbahnhofes Mitte Februar angekündigt

Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße im Rahmen des langwierigen Ausbaus der Verbindung Leipzig-Dresden. An diesem Wochenende sollte das Projekt die Halbzeit erreichen, der Abschluss ist bis 2027 geplant. Eine weitere Sperrung des Hauptbahnhofes hat die Bahn für den 14. bis 16. Februar angekündigt./jbl/jan/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
16:16 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen