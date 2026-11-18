BERLIN (dpa-AFX) - Pendlerinnen und Pendler können ab Mitte Dezember mit Erleichterungen im Regional- und Fernverkehr in der Berliner Innenstadt rechnen. Die Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn sollen nach Angaben der Bahn wie geplant bis zum 12. Dezember beendet werden. Für die Zeit der Bauarbeiten umfahren Fern- und Regionalzüge diese Strecke.

Seit über fünf Monaten wird auf der Ost-West-Achse durch Berlin gebaut. Insgesamt sollten unter anderem rund drei Kilometer Gleise und 34 Weichen ausgetauscht werden. Zudem waren Arbeiten an Oberleitungen, Steuerungskabeln und Gleisen geplant.

Spezieller Zug im Einsatz

Bei den Bauarbeiten kam auch ein spezieller Zug zum Einsatz. Den Fahrbahn-Instandhaltungs-Zug, kurz FIZ genannt, kann man sich wie eine fahrende und geschützte Werkstatt auf Schienen vorstellen. Einer der Waggons ist unten offen, sodass direkt an den Schienen gearbeitet werden kann.

So seien Arbeiter unter anderem vor Witterung geschützt, sagte Ralf Schröder, Projektleiter bei der Bahntochter DB InfraGo. Zudem brauche man keine Sicherung für das Nachbargleis. "Das ist hier gerade auf der Berliner Stadtbahn entscheidend, weil wir hier S-Bahn-Verkehr haben und den Fernbahnverkehr", sagte Schröder.

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember soll die Strecke wieder in Betrieb gehen. Dann können Fern- und Regionalverkehrszüge wieder oberirdisch durch Berlins Zentrum fahren.

Die Stadtbahn ist eine etwa 12 Kilometer lange Strecke zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof, zum Großteil auf Viadukten.

Im nächsten Jahr erneut Einschränkungen auf der Stadtbahn

Im kommenden Jahr trifft es dann den S-Bahn-Verkehr auf der Strecke. Zwischen dem 11. Juni und dem 2. September 2027 fahren keine S-Bahnzüge zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Tiergarten, wie die Bahn bereits vor einigen Monaten mitteilte. Zeitweise werde die Sperrung bis zu den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Charlottenburg erweitert. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der S-Bahntrasse./cab/DP/mis