Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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30.09.2026 12:38:29
Baubeginn der Wasserstoff-Pipeline: BMW Group bindet das Werk Leipzig an Wasserstoff-Kernnetz an.
+++ Weltweit erstes Automobilwerk mit Wasserstoff-Pipelineanschluss +++ Meilenstein für Energie-Resilienz und weitere Dekarbonisierung +++ Industrielle Transformation im Schulterschluss mit Politik und Energiepartnern +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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