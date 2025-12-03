03.12.2025 14:05:38

Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat

HAMBURG (dpa-AFX) - Eva-Maria Bauch, CEO der Mediengruppe Oberfranken, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur. Sie folgt auf Laurent Fischer, Verleger und Herausgeber des Nordbayerischen Kuriers, der im Juli aus dem Gremium ausgeschieden war. Bereits seit September gehört auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg dem Aufsichtsrat an. Er trat die Nachfolge von Joachim Knuth an, der in den Ruhestand gewechselt ist.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Daniel Schöningh (Ippen-Mediengruppe), begrüßte die beiden Neuzugänge. Bauch sei eine ausgewiesene Kennerin der Bedürfnisse regionaler Zeitungsverlage, sagte er. Lünenborg bringe eine starke Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein.

Schöningh dankte zugleich den ausgeschiedenen Mitgliedern. Knuth habe den Aufsichtsrat und den Redaktionsausschuss über viele Jahre geprägt und wichtige redaktionelle Weichen gestellt. Fischer habe sich besonders für die Belange regionaler Verlage eingesetzt. Knuth gehörte dem Gremium seit 2007 an, Fischer seit 1995.

Bei den Ausschüssen gibt es ebenfalls Veränderungen. Den Vorsitz des Redaktionsausschusses übernimmt künftig Nadja Scholz von der Deutschen Welle. Holger Martens (Rheinpfalz Verlag und Druckerei) leitet künftig den Ausschuss für Produkt und Marketing. An der Spitze des Aufsichtsrats bleiben Daniel Schöningh als Vorsitzender und Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger) als Stellvertreter./svv/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen