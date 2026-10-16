baudroie: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

baudroie lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,57 JPY je Aktie erzielt worden.

baudroie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at