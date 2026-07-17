baudroie hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

baudroie hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at