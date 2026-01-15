baudroie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

baudroie stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,40 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,56 Prozent auf 4,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at