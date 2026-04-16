baudroie veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

baudroie hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 24,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 79,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte baudroie ein EPS von 56,70 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 17,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte baudroie einen Umsatz von 11,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at