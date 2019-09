BAUER-Aktie nach Gewinnwarnung im Abwärtsrausch

Zuletzt rutschen die Papiere des Bau- und Maschinenbau-Unternehmens um 21,56 Prozent ab auf 16,12 Euro. Ihr Tagestief erreichten sie bei 15,68 Euro. Der seit August laufende Seitwärtstrend mit Kursen um die 20-Euro-Marke ist damit erst einmal beendet.

Eine schlechte Auslastung bedingt durch internationale Projektverschiebungen werde im zweiten Halbjahr zu deutlich schlechteren Ergebnissen gegenüber der bisherigen Planung führen, teilte das ehemalige SDAX-Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss mit. Am Umsatzziel änderte BAUER nichts, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird nun aber tiefer erwartet.

Ein Händler merkte kritisch an, wo denn die Projektverzögerungen seien, wenn BAUER an der Umsatzprognose festhalte.

Independent senkt Ziel für BAUER

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BAUER nach einer Gewinnwarnung von 22 auf 18,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von der Warnung überrascht. Sie dürfte das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und in die Aktie belasten.

Warburg Research belässt Bauer auf 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BAUER nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22,20 Euro belassen. Nach dieser gebe es für die Schätzung des operativen Gewinns (Ebit) des Bau- und Maschinenbauunternehmens ein Abwärtspotenzial 2019 von fast 30 Prozent, schrieb Analyst Jonas Blum in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Für die Schätzung des Nettogewinns reiche das Abwärtspotenzial sogar bis zu rund 80 Prozent.

/ajx/fba

FRANKFURT / HAMBURG (dpa-AFX Broker)