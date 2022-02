Bauern-Einkommen gestiegen - LKÖ: Kein Grund zum Jubeln

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neuer Aufbau, Zusammenfassung mit neuen Steuerplänen für Landwirte ---------------------------------------------------------------------

Dass Landwirte 2021 laut Statistik Austria trotz stark gestiegener Kosten mehr verdient haben, wurde am Dienstag nur kurz nach Bekanntwerden geplanter Änderungen bei der Steuerermittlung für Bauern öffentlich. Bei der neuen Steuer-Hauptfeststellung (Einheitswerte; bis 1.1.2023) werden die Bauern-Einkommen zur Ermittlung der Steuerschuld nicht mehr eruiert. Neu einfließen sollen Klimaveränderungen. Die LKÖ sieht im aktuellen Einkommensplus aber gar keinen Grund zum Jubeln.

"Die Agrareinkommen-Schätzung 2021 ist kein Grund zum Jubeln", hieß es vom Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), Josef Moosbrugger, in einer Aussendung am Dienstag. Er verwies auf "Rekordausgaben bei Betriebsmitteln". Und diese erforderten "Anpassungen der Erzeugerpreise". Die Entwicklung sei in einzelnen Betriebszweigen sehr unterschiedlich verlaufen. Der Trend der hohen Aufwendungen werde sich heuer verstärken, "aufgrund der extrem hohen Energiepreise und der enorm gestiegenen Preise für Dünger- und Futtermittel". Die Preis-Kosten-Schere klaffe immer stärker auseinander. "Deshalb brauchen wir dringend eine Anhebung der bäuerlichen Erzeugerpreise", so Moosbrugger.

Das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft ist 2021 jedenfalls real um 3,3 Prozent gestiegen, ergab die zweite Vorschätzung der Statistik Austria. "Das lässt sich vor allem auf den gestiegenen pflanzlichen Produktionswert bei Zuckerrüben, Ölsaaten und Getreide zurückführen", so ÖVP-Bauernbund-Chef Georg Strasser in einer Aussendung. "Dem gegenüber stehen enorme preisbedingte Einbußen, etwa in der Schweinehaltung." 2020 hatte es laut Statistik einen Zuwachs von 1,5 Prozent gegeben.

Die durchschnittliche Jahresinflation lag im Vorjahr bei 2,8 Prozent. Die Kosten für unter anderem Futtermittel, Düngemittel oder Energie erhöhten sich kräftig.

Die öffentlichen Gelder für Bäuerinnen und Bauern sind im Vorjahr gegenüber 2020 um 2,2 Prozent auf rund 1,5 Mrd. Euro gesunken. Der Produktionswert wiederum hat sich bedingt durch einen Anstieg der Erzeugerpreise um mehr als 10 Prozent auf rund 8,5 Mrd. Euro erhöht. Insbesondere der Wert der pflanzlichen Erzeugung stieg kräftig um 19 Prozent. "Preisanstiege gab es in praktisch allen pflanzlichen Produktgruppen, vor allem jedoch bei Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben", so die Statistik Austria.

Im Schnitt stiegen die Aufwendungen der Landwirtschaft für Vorleistungen um fast 10 Prozent auf 5 Mrd. Euro. Die ebenfalls deutliche Zunahme der Abschreibungen für das Anlagevermögen (+7 Prozent) sei vor allem durch die kräftig gestiegenen Baupreise und das höhere Investitionsvolumen bedingt gewesen, so die Statistik Austria.

"Mit dem Verlustersatz für indirekt betroffene in der Landwirtschaft konnte das Schlimmste abgewendet werden", teilte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) heute mit. Zu den neuen Plänen rund um die Steuerpauschale für Bauern hatte sie sich vorige Woche nicht persönlich äußern wollen. Damals teilte ihr Ministerium zu der Steuersache mit, dass die neue Hauptfeststellung dem Rechnung trage, dass Veränderungen bei der Bodenschätzung gegenüber der letzten Hauptfeststellung im Jahr 2014 vernachlässigbar seien, sich klimatischen Änderungen aber auf die Ertragslage auswirkten. Ähnlich argumentierte LKÖ-Chef Moosbrugger.

Im Gegensatz zu Selbstständigen, die ihre Rechnungen dokumentieren müssen, gelten für Bauern einfache Regeln. Sie dürfen eine Pauschalierung nutzen. Bisher zogen Finanzbeamte, gesetzlich festgelegt, alle neun Jahre aus, um die Einheitswerte zu überprüfen und anzupassen. Dafür wurden österreichweit Musterbetriebe besucht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanz analysierten, wie die Ertragslage ausschaut und bewerteten auch andere Aspekte wie die etwa die Lage eines Hofs.

Dabei wurde - und wird auch weiterhin - nie der tatsächliche Gewinn eines Landwirts besteuert. Mit einem komplizierten Verfahren wird der fiktive Ertragswert eines landwirtschaftlichen Betriebs errechnet, in der Fachsprache ist das eben der Einheitswert. Dieser dient als Ausgangspunkt für die Bemessung der Steuerschuld. Bis zu einem Einheitswert von 75.000 Euro dürfen Landwirte voll pauschalieren. Rund 90 Prozent der Landwirte nutzen das System.

