K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.03.2026 07:13:38

Bauern klagen über Preissprung bei Diesel und Dünger

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Auch die Landwirtschaft bekommt nach Aussagen von Branchenverbänden Folgen des Iran-Kriegs zu spüren: Bauern beklagen gestiegene Preise für Dünger und Diesel. Im März hat vielerorts in Deutschland die Feldarbeit in der Landwirtschaft begonnen.

"Gerade jetzt für die Frühjahrsbestellung sind die sprunghaften Preissteigerungen beim Diesel besonders schmerzhaft, auch die Preise für Dünger schießen nach oben", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der dpa. "Diese Kostensteigerungen können von der Landwirtschaft schlichtweg nicht getragen werden. Wir brauchen zwingend höhere Preise für unsere Produkte." Von März bis Juni wird laut Bauernverband bis zu einem Drittel des Jahresverbrauches an Diesel benötigt.

Bauernpräsident in Brandenburg: Preissprung von 25 Prozent

Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff sagte der dpa, der Preis für Agrardiesel im Großhandel sei im Vergleich zum Preis vor zwei Wochen um 25 Prozent gestiegen. Das seien etwa 30 Euro mehr für 100 Liter.

"Mit den Preisen, die derzeit im Tagesgeschäft gehandelt werden, ist die Rentabilität nicht darzustellen", meinte Wendorff. Nicht jeder Landwirt habe sich bereits im vergangenen Jahr einen ausreichenden Diesel-Vorrat zugelegt, weil dies immer auch Liquidität binde. Er kritisierte zudem, dass Dieselpreise in Europa unterschiedlich stark stiegen.

Der Iran-Krieg sorgt für steigende Öl-, Sprit und Gaspreise. Es wurden Rufe nach dem Kartellamt laut, um Preisausschläge zu regulieren./mow/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten

Analysen zu K+S AG

mehr Analysen
16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 K+S Sell UBS AG
01.12.25 K+S Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

K+S AG 15,08 -0,72% K+S AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen