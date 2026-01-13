Bauern protestieren mit Hunderten Traktoren in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Wenige Tage vor Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens setzen französische Landwirte ihren Protest gegen die Freihandelszone mit Blockaden und einer Demonstration in Paris fort. Am Morgen erreichten Hunderte Traktoren die Hauptstadt und fuhren in die Nähe des Parlaments. Die Landwirte lehnen den Handelspakt der EU mit südamerikanischen Staaten ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe fürchten. Die Unterzeichnung soll am Samstag in Paraguay erfolgen.

Die französische Regierung stellte den Landwirten angesichts der anhaltenden Proteste weitere Unterstützung in Aussicht, nachdem sie vor einigen Tagen bereits Hilfen in Höhe von 300 Millionen Euro angekündigt hatte. Der Premierminister und die Regierung arbeiteten an weiteren konkreten Maßnahmen zugunsten der Landwirte, sagte Agrarministerin Annie Genevard am Morgen. Die Bauern protestieren schon seit längerem auch gegen überbordende Bürokratie und ihrer Meinung nach übertriebene Umweltvorschriften.

Während es sich bei dem Traktor-Protest in Paris um eine angemeldete Demonstration handelte, räumten Bereitschaftspolizisten am frühen Morgen eine von Landwirten vor Wochen errichtete Blockade auf der Autobahn A64 südwestlich von Toulouse.

Auf der stark befahrenen A1 von Paris Richtung Kanalküste, Belgien und die Niederlande setzten Landwirte südlich von Lille ihre eigenmächtigen Kontrollen von Lastwagen fort, die sie nach importierten Agrarerzeugnissen durchsuchen, die ihrer Meinung nach nicht französischen Standards und Vorschriften entsprechen./evs/DP/zb