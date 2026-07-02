02.07.2026 12:15:40

Bauernpräsident: 'Minijobber sind für uns nicht ersetzbar'

RANGSDORF (dpa-AFX) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat einen möglichen Wegfall von Minijobs in ihrer bisherigen Form als nicht hinnehmbar für die Landwirtschaft kritisiert. "Den Vorschlag zu Minijobs bewerten wir absolut negativ", sagte Rukwied im brandenburgischen Rangsdorf zum Auftakt der Getreideernte. "Gerade auch wir in der Landwirtschaft, neben der Gastronomie, sind auf Minijobber angewiesen."

Sie helfen laut Rukwied bei der Ernte und der Aussaat. "Für uns sind sie nicht ersetzbar und insofern bedeutet das eine weitere Belastung der Landwirtschaft, die im Moment schon ums Überleben kämpft." Diskutierte Änderungen bei Mini-Jobs sind bislang aber noch offen.

Eine Abschaffung von Minijobs mit einem Verdienst von bis zu 603 Euro im Monat gehört zu den Vorschlägen für eine Rentenreform der schwarz-roten Koalition, die eine Regierungskommission vorgelegt hatte. Die Kommission empfiehlt, Minijobs in die Rentenversicherung einzubeziehen und ihren steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus abzuschaffen. Ausnahmen sollten demnach nur noch für Schülerinnen und Schüler möglich sein./mow/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:32 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
16:07 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
02.07.26 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX fester - neues Allzeithoch -- US-Börsen bleiben geschlossen -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Aktienmarkt legt am Freitag zu. Der deutsche Leitindex knackt neue Rekorde. An der Wall Street findet zum Wochenende kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen