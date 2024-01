Bauernproteste gehen weiter - Großdemo in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ihren Unmut über Sparpläne der Bundesregierung wollen auch am Freitag wieder zahlreiche Landwirte auf die Straßen tragen. Zu einer zentralen Kundgebung in Nürnberg (11.00 Uhr) werden laut Stadt rund 6000 Teilnehmer und eine Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. In einer Sternfahrt wollen die Bauern mit Traktoren in die Frankenmetropole fahren.

Auch in anderen deutschen Städten gehen die Proteste weiter: In Schleswig-Holstein etwa planen die Landwirte nach Angaben des Bauernverbandes eine Sternfahrt nach Kiel. Dort wird mit deutlich über 1000 Fahrzeugen gerechnet.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus./ses/DP/jha