24.06.2026 05:49:40

Bauerntag in Freiburg in kritischer Branchenlage

FREIBURG (dpa-AFX) - Inmitten einer Preiskrise für viele Agrarprodukte beginnt am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Freiburg. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens will Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Lage der Branche und zu politischen Forderungen sprechen. Erwartet wird der baden-württembergische Ministerpräsident und frühere Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). Am Donnerstag kommt dann der amtierende Ressortchef Alois Rainer (CSU) zu der Versammlung unter dem Motto "Landwirtschaft stärken - Versorgung sichern".

Den Landwirten machen hohe Kosten etwa für Düngemittel und Energie sowie gesunkene Preise für wichtige Produkte zu schaffen - von Getreide über Schweinefleisch bis zur Milch. Beim Obst- und Gemüseanbau kommt der zu Jahresbeginn erhöhte Mindestlohn dazu. Von der Bundesregierung fordert der Bauernverband unter anderem eine Fortführung des Ende Juni auslaufenden Tankrabatts für Diesel über die anstehende Erntezeit bis in den Herbst./sam/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen