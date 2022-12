Bauernverband legt wirtschaftliche Bilanz vor

BERLIN (dpa-AFX) - Angespannte weltweite Agrarmärkte und höhere Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges haben in diesem Jahr Auswirkungen auf das Geschäft der deutschen Landwirte gehabt. Eine wirtschaftliche Bilanz stellt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (10.30 Uhr) in Berlin vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2021/22, das bis Ende Juni lief. Bei den Höfen sind Kosten für Gas, Strom und Kraftstoffe, Futter und Düngemittel erheblich gestiegen. Zugleich gingen die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte hoch. Bei Supermarktkunden kommen Preissprünge bei vielen Lebensmitteln an./sam/DP/stw