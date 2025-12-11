|
11.12.2025 05:49:39
Bauernverband legt Wirtschaftsbilanz vor
BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband zieht am Donnerstag (10.30) eine wirtschaftliche Jahresbilanz. Präsident Joachim Rukwied will in Berlin auch einen Ausblick auf die Geschäftserwartungen für 2026 geben. Vorgelegt werden sollen außerdem Daten zur Gewinnentwicklung der Betriebe im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024/25.
Noch nicht darin enthalten sind die Ergebnisse der diesjährigen Ernte. Die Bauern hatten im Sommer wieder größere Mengen Getreide eingefahren, müssen aber mit getrübten Preisaussichten klarkommen. Bei Milchprodukten wie Butter stehen die Preise derzeit ebenfalls stark unter Druck./sam/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.