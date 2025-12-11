Bauernverband legt Wirtschaftsbilanz vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband zieht am Donnerstag (10.30) eine wirtschaftliche Jahresbilanz. Präsident Joachim Rukwied will in Berlin auch einen Ausblick auf die Geschäftserwartungen für 2026 geben. Vorgelegt werden sollen außerdem Daten zur Gewinnentwicklung der Betriebe im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024/25.

Noch nicht darin enthalten sind die Ergebnisse der diesjährigen Ernte. Die Bauern hatten im Sommer wieder größere Mengen Getreide eingefahren, müssen aber mit getrübten Preisaussichten klarkommen. Bei Milchprodukten wie Butter stehen die Preise derzeit ebenfalls stark unter Druck./sam/DP/nas