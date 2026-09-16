16.09.2026 06:30:38

Bauernverbände: Agrardiesel-Entlastung bleibt wichtig

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Zahl der Anträge auf Agrardiesel-Entlastung ist nach den jüngsten verfügbaren Daten deutlich gesunken. Während nach aktuellen Zahlen des Zolls für das Wirtschaftsjahr 2021 bundesweit 165.975 Anträge gestellt wurden, waren es für das Wirtschaftsjahr 2024 lediglich 136.628 - ein Rückgang um rund 18 Prozent. Die Bauernverbände sehen in dem Rückgang aber keinen Beleg für eine geringere Bedeutung der Entlastung. Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 liegen noch nicht vor.

Der Deutsche Bauernverband bezeichnete die Agrardiesel-Entlastung als "ein zentrales Instrument zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft". Gründe für den Rückgang seien einerseits die schrittweise Kürzung der Steuerentlastung in den vergangenen beiden Jahren und teilweise ein hoher bürokratischer Aufwand, der sich gerade für kleinere Betriebe nicht lohne.

Die von der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beschlossene Abschaffung der Agrardiesel-Rückerstattung hatte ab Dezember 2023 zu bundesweiten Bauernprotesten geführt. Die neue schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) machte die Abschaffung dann rückgängig./sus/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen