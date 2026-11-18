WIESBADEN (dpa-AFX) - Rückschlag für den Wohnungsbau in Deutschland: Nach zuletzt starken Zuwächsen ist die Zahl der Baugenehmigungen im September um knapp 15 Prozent auf 20.800 Wohnungen eingebrochen. Die Zahl der Bewilligungen schrumpfte um 3.600 gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau sank sogar um fast ein Fünftel (19,9 Prozent) auf 16.800. "Der Rückgang ist auch auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen", hieß es.

Hohe Zinsen, teures Bauen

Mit dem Minus im September endet der Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen, die ein Indikator für den Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten sind. Von Januar bis August hatten die Bewilligungen für Wohnungen um gut 12 Prozent zugelegt. Doch mit dem Iran-Krieg belasten höhere Energiepreise und teurere Materialien Bauherren, zudem sind die Zinsen für zehnjährige Immobiliendarlehen über die Marke von vier Prozent gestiegen.

In den ersten drei Quartalen fällt die Bilanz noch positiv aus: In dem Zeitraum wurden laut Statistik Baugenehmigungen für 190.200 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden erteilt - 8,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Neubauten stieg die Zahl um 8,0 Prozent. Besonders große Zuwächse gab es bei Zweifamilienhäusern (17,7 Prozent) und Mehrfamilienhäusern (9,3 Prozent).

Großer Mangel an Wohnraum

In Deutschland fehlen geschätzt mehr als eine Million Wohnungen, seit Jahren stockt der Wohnungsbau. Dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zufolge werden bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt. 2027 und 2028 werde die Zahl der Fertigstellungen aber je unter 200.000 liegen, prognostiziert das Ifo-Institut.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will mit dem "Bau-Turbo" Genehmigungen beschleunigen und mit dem Gebäudetyp E Bauen einfacher und billiger machen. "Wir müssen die Baukosten runterbekommen", bekräftigte sie am Dienstag beim Tag der Wohnungswirtschaft in Berlin. "Darum wird es im nächsten Jahr gehen."/als/DP/mis