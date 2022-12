Baugenehmigungen für Wohnungen mit größtem Einbruch seit 2017

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist im Oktober wegen höherer Kredit- und Materialkosten so kräftig eingebrochen wie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr.

Sie sank um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 25.399, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war bereits der sechste Rückgang in Folge. Von Januar bis Oktober gaben die Behörden damit grünes Licht für den Bau von 297.453 Wohnungen, was einem Rückgang von 4,7 Prozent oder 14.564 Wohnungen entspricht.

"Insbesondere in Ballungsgebieten ist die Nachfrage nach Wohnraum, aber leider auch der Rückgang der Genehmigungszahlen besonders hoch", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim-Oliver Müller, die Entwicklung. Kurzfristig sei wegen weiter steigender Baukosten auch keine Besserung in Sicht, im Gegenteil. "Wir rechnen mit weiter sinkenden Baugenehmigungen bei steigendem Bedarf", sagte Müller. "Schließlich ist davon auszugehen, dass der Zuzug nach Deutschland weiter zunehmen wird." Nur mit seriellem, industriellem Bauen könne man dagegenhalten. Dazu müssten die Bundesländer ihre Bauordnungen endlich harmonisieren. Das koste keinen Cent extra.

STORNIERUNGSWELLE

Angesichts der negativen Entwicklung hat Bundesbauministerin Klara Geywitz in dieser Woche eingeräumt, dass die Ampel-Koalition das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen in diesem Jahr verfehlen wird. Die Bau- und Immobilienbranche warnt sogar vor einem Kollaps. "Alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass es im Jahr 2023 einen dramatischen Einbruch geben wird", heißt es in einem Appell der 17 Spitzenverbände und Kammern der Bau-, Planungs- und Immobilienwirtschaft. Im zu Ende gehenden Jahr dürften weniger als 300.000 Wohnungen fertiggestellt werden. In den kommenden Jahren könne man froh sein, wenn es 200.000 werden.

Die Baubranche sitzt war noch auf dicken Auftragspolstern. Allerdings hagelte es zuletzt immer mehr Stornierungen. Im November waren 16,7 Prozent der Firmen davon betroffen, nach 14,5 Prozent im Vormonat, wie das Ifo-Institut herausfand. "Die immer weiter steigenden Baupreise, höhere Zinsen und geringere Fördermöglichkeiten belasten das Neugeschäft und führen bereits seit einigen Monaten zu auffällig vielen Stornierungen", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss.

Besonders stark sank in den ersten zehn Monaten die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser, die um 15,9 Prozent auf 66.925 abnahm. "Hier ist allerdings der Basiseffekt infolge des Auslaufens des Baukindergeldes im Vorjahr zu berücksichtigen", erklärten die Statistiker. Bei Zweifamilienhäusern gab es einen Rückgang von 7,4 Prozent auf 24.716, bei Mehrfamilienhäusern hingegen ein Plus von 2,1 Prozent auf 158.768.

