Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie

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WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004

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08.09.2026 13:51:27

Bauhaus Manifesto: Broad alliance promoting artistic freedom

Weeks before Saxony-Anhalt's state election, representatives from German cultural, crafts, architecture, design and church sectors unite to promote freedom, openness and creativity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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