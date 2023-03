Bauindustrie warnt wegen Auftragseinbruch vor Konsequenzen für Betriebe

BERLIN (Dow Jones)--Die Bauindustrie hat angesichts des starken Einbruchs der Auftragseingänge im deutschen Bauhauptgewerbe vor steigender Kurzarbeit im Bausektor gewarnt. Die Investoren träten zu Jahresbeginn auf die Baubremse, da die starken Preis- und Zinssteigerungen die Verunsicherung weiter verstärkt hätten, so der Verband.

"Wir hoffen, dass sich die Schockstarre bald löst, unsere Auftragsbestände werden nicht mehr lange reichen, um die Bauunternehmen auszulasten. Dabei ist der Bedarf an Wohn-, Energie- und Verkehrsinfrastrukturen so groß wie nie", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. Es sei "regelrecht absurd", dass vereinzelt Bauunternehmen aufgrund schwindender Aufträge überlegen müssten, ihr Personal in Kurzarbeit zu schicken.

Die Auftragseingänge waren im Januar laut Statistischem Bundesamt saison- und kalenderbereinigt um 5,8 Prozent gegenüber Dezember und im Vergleich zum Vorjahresmonat um 21 Prozent gefallen.

Mit Blick auf den Straßenbau mahnte der Verband die öffentlichen Auftraggeber zu höheren Investitionen. "Öffentliche Investitionen müssen endlich den gestiegenen Kosten angepasst werden. Und damit wir mit Deutschlandgeschwindigkeit bauen können, muss zudem der Koalitionsstreit zur Planungsbeschleunigung beigelegt werden", sagte Müller.

March 24, 2023