HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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22.06.2026 10:13:04

Baukonzern jetzt im Dax : Hochtief-Aktien rücken in die Spitzenliga

Hochtief profitiert vom Bau von KI-Rechenzentren, aber auch von steigenden Verteidigungsausgaben. Der Aktienkurs verdreifacht sich innerhalb eines Jahres. Nun zählt das Unternehmen zu den führenden an der Börse. Ein anderes muss weichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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