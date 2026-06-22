HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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22.06.2026 10:13:04
Baukonzern jetzt im Dax : Hochtief-Aktien rücken in die Spitzenliga
Hochtief profitiert vom Bau von KI-Rechenzentren, aber auch von steigenden Verteidigungsausgaben. Der Aktienkurs verdreifacht sich innerhalb eines Jahres. Nun zählt das Unternehmen zu den führenden an der Börse. Ein anderes muss weichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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