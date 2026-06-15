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15.06.2026 10:32:00
Baukosten im Mai deutlich stärker gestiegen als Verbraucherpreise
Die Kosten im Wohnbau waren im Mai um 5,6 Prozent höher als ein Jahr davor. Der Brückenbau verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 6,9 Prozent, der Straßenbau sogar um 8,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag mit. "Maßgeblich beeinflusst" seien die Steigerungen durch die seit 1. Mai 2026 gültigen Kollektivvertrage einiger baurelevanter Branchen. Die Verbraucherpreise (VPI) haben im gleichen Zeitraum laut vorläufiger Schätzung um 3,7 Prozent zugelegt.
tsk/cgh
WEB http://www.statistik.at/
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