Baukosten im Wohnbau im Jahresabstand gefallen

Die Teuerung ist in aller Munde, aber in manchen Bereichen hat es auch fallende Preise gegeben. So sind die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau laut Statistik Austria im April um 1,9 Prozent unter dem April-Wert des Vorjahres gelegen. Auch der Straßenbau hat sich verbilligt, um 0,9 Prozent, der Brückenbau ist sogar um 6,6 Prozent günstiger geworden. Auslöser waren unter anderem deutlich billigerer Stahl und Kunststoffwaren sowie Treibstoffe.

tsk/cri

WEB http://www.statistik.at/