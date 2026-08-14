Baukosten legten erneut kräftig zu

Bauen hat sich heuer im Juli kräftig weiter verteuert. Die Kosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau legten im Jahresabstand um 5,2 Prozent zu, im Juni waren es 5,4 Prozent, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht.

Noch stärker stiegen die Kosten den Angaben zufolge im Straßenbau (plus 7,9 Prozent), Brückenbau (plus 6 Prozent) und Siedlungswasserbau (plus 6,5 Prozent).

kre/sag

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