Baukosten legten im Juni weiter kräftig zu

Bauen hat sich heuer im Juni weiter spürbar verteuert. Die Wohnbaukosten gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent nach oben, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Der Straßenbau verteuerte sich den Angaben zufolge um 8,3 Prozent, der Brückenbau um 6 Prozent und der Sieldungswasserbau um 6,6 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat Mai hingegen gaben die Baukosten etwas nach. Die Preise im Wohnhaus- und Siedlungsbau gingen um 0,1 Prozent zurück. Der Straßenbau wurde im Monatsabstand um 0,5 Prozent günstiger, der Brückenbau um 0,6 Prozent und der Siedlungswasserbau um 0,2 Prozent.

kre/cgh