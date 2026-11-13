Baukosten legten im Oktober weiter zu

Bauen bleibt teuer. Die Kosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau stiegen im Oktober laut vorläufigen Daten der Statistik Austria um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Es ist bereits der sechste Monat in Folge, in dem die Steigerungsrate über 5 Prozent liegt.

Noch stärker zogen die Kosten im gleichen Zeitraum im Straßenbau an (+10,6 Prozent), im Brückenbau (+7,8 Prozent) und im Siedlungswasserbau (+8,3 Prozent) an, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab.

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