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13.11.2026 10:49:00
Baukosten legten im Oktober weiter zu
Bauen bleibt teuer. Die Kosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau stiegen im Oktober laut vorläufigen Daten der Statistik Austria um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Es ist bereits der sechste Monat in Folge, in dem die Steigerungsrate über 5 Prozent liegt.
Noch stärker zogen die Kosten im gleichen Zeitraum im Straßenbau an (+10,6 Prozent), im Brückenbau (+7,8 Prozent) und im Siedlungswasserbau (+8,3 Prozent) an, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab.
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