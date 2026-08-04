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04.08.2026 05:56:38
Baum in Oberleitung - Fahrgäste sitzen Stunden in ICE fest
SCHWELM (dpa-AFX) - Mehr als vier Stunden haben Fahrgäste in einem ICE in Nordrhein-Westfalen ausharren müssen, nachdem ein Baum in die Oberleitung gefallen war. Mitarbeiter der Deutschen Bahn entfernten in der Nacht den Baum auf dem Gleisabschnitt nahe Schwelm, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Danach sei der Zug mit Hilfe einer Diesellok über den inzwischen stromlosen Streckenabschnitt gezogen worden, ehe er selbst wieder weiterfahren konnte./mgn/DP/zb
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