Orange Aktie
WKN DE: 607920 / ISIN: FR0000079196
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17.09.2026 12:29:00
Baumarkt: Obi unterliegt im Streit über die Farbe Orange am Bundesgerichtshof
Globus und Hornbach feiern einen Erfolg in der jahrelangen Auseinandersetzung um einen Farbton: Obi hat den Markenschutz verloren. Das Gericht erkennt in dem Orange nur einen Hinweis auf Baumärkte im Allgemeinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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